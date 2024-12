Usyk vence nuevamente a Fury y retiene títulos WBC, AMB y OMB en Arabia Saudita Por. Gabriel F. Cordero WBC, la AMB y la OMB, Oleksandr Usyk (23-0, 14 KOs), derrotó nuevamente al Británico ex campeón de peso pesado Tyson “The Gypsy King” Fury (34-2-1, 24 KOs) el sábado en una gran noche de boxeo en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Fue una pelea con mucha táctica y con rounds iniciales muy reñidos. Poco a poco Usyk conectó dos fuertes golpes de izquierda en el cuarto round. Fury conectó algunos golpes duros en el quinto round. Usyk conectó algunos golpes fuertes en el sexto round. Fury, que pesó 19 libras más que en la primera pelea, pareció cansarse a medida que avanzaba la pelea. Fury recuperó el aliento en la novena ronda. Ambos conectaron buenos golpes en la décima ronda. Usyk tuvo una ronda once y doce sólida. Las puntuaciones fueron 116-112 3x a favor de Usyk. Usyk con cerca de 38 años ha logrado ser Campeón europeo, mundial y olímpico como amateur, campeón mundial indiscutido como profesional en peso crucero y peso pesado, con récord de 23-0 (14 nocauts) y triunfos ante Fury y Anthony Joshua dos veces cada uno así como también una victoria por nocaut en 2023 contra Daniel Dubois, el actual campeón de la FIB. Un lindo cinturón del WBC en conmemoración de los 50 años de “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Ali y George Foreman en Octubre de 1974 en Zaire. Un cinturón con estampados de leopardo de tonos y matices dorados que está inspirado en una de las peleas más importantes de la historia del boxeo y fue creado en el corazón de África por León Sala de la Fundación Carlos Takam. La llegada de Riyadh Season al boxeo ha permitido la posibilidad de disfrutar de estas peleas entre los mejores del mundo, y este sábado 21 de diciembre del 2024 el boxeo mundial se centró nuevamente en Arabia Saudita. Resultados desde Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.