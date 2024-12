Resultados desde Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita Por. Gabriel F. Cordero Resultados desde Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita: El peso pesado invicto WBO #6, WBA #10, IBF #14 Moses Itauma (23-0, 11 KOs) destruyó de manera impresionante a Demsey McKean (22-2, 14 KOs) en el primer asalto en la pelea coestelar entre Usyk y Fury el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Itauma, de 19 años, derribó a McKean dos veces en el primer asalto antes de que se detuviera la pelea. El tiempo fue de 1:57. En lo que se anunció como una eliminatoria final de peso superwelter del WBC, el ex campeón interino de 154 libras del CMB y actual número 2 del CMB Serhii Bohachuk (25-2, 24 KOs) derrotó a Ismael Davis (13-2, 6 KOs) por nocaut técnico en el sexto asalto. Bohachuk derribó a Davis en el segundo asalto con un gancho de izquierda corto. Bohachuk continuó castigando a Davis hasta que la esquina de Davis sacó a su hombre después del sexto asalto. El favorito invicto Johnny “The Romford Bull” Fisher (13-0, 11 KOs), clasificado como el número 13 de la WBO, ganó una controversial decisión dividida en diez asaltos sobre David “White Rhino” Allen (23-7, 18 KOs). Fisher ganó los primeros cuatro asaltos, pero Allen lo derribó en el quinto asalto y luego lo castigó durante dos minutos. Allen volvió a sacudir a Fisher en el sexto asalto. Ambos conectaron fuertes golpes después de eso, y Allen claramente hizo más daño. Las puntuaciones fueron 95-94, 95-94 Fisher, 96-93 Allen. El peso pluma Lee McGregor (15-1-1, 11 KOs) ganó por decisión unánime en diez asaltos al miembro del Team Fury Isaac Lowe (25-3-3, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 96-92, 97-91, 97-91. Lowe le dedujo un punto por perder continuamente su protector bucal. El ex peso superpluma olímpico Peter McGrail (11-1, 6 KOs) se impuso por decisión unánime en diez asaltos al invicto número 13 de la WBA Rhys Edwards (16-1, 4 KOs). McGrail peleó la mayor parte de la pelea con sangre saliendo de su ojo derecho. Edwards, que fue sustituido en el último momento, le dio todo lo que pudo a McGrail, pero perdió 96-95, 96-94, 96-94. En un choque entre pesos semipesados ​​invictos, el número 11 de la WBA, Daniel Lapin (11-0, 4 KOs), se impuso por decisión unánime en diez asaltos a Dylan Colin (14-1, 4 KOs). Los puntajes fueron 100-90, 99-91, 99-91. Los cinturones internacionales de la IBF y continentales de la WBA estaban en juego. El peso pesado invicto Andrii Novytskyi (14-0, 10 KOs) superó por puntos a Edgar Ramírez (10-2-1, 4 KOs) en diez rounds. Los puntajes fueron 100-90, 100-90, 98-92. Novytskyi retiene su cinturón internacional del CMB. El peso gallo Muhammad Alakel (2-0, 0 KOs) venció a Joshua Ocampo (8-34-5, 6 KOs) en seis asaltos. Usyk vence nuevamente a Fury y retiene títulos WBC, AMB y OMB en Arabia Saudita García y Calixto empatan por campeonato vacante de la FIB en las 115 libras en Japón Like this: Like Loading...

