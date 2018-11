Jonathan “Bomba” Gonzalez 112 vs. Juan “Pinky” Alejo 112

Christian “Macho” Camacho 125 vs. Isaac Cerda125

Antonio Vargas 117.4 vs. Jorge Perez Jr 117.4

Sean Acosta 126.2 vs. Freddy Ortiz 125.2

Christopher Reed 126.4 vs. Joshua Maldonado 124.6

Jomal Rodriguez 165 vs. Earl Henry 161

Venue: Osceola Heritage Park Kissimmee, Florida

Promotor: “Tuto” Zabala All Star Boxing INC

Matchmaker: Ruben de Jesus

TV: Telemundo