Shields-Perkins ahora por el campeonato indiscutible Por. Gabriel F. Cordero La actual campeona invicta de peso pesado del WBC, Claressa Shields (15-0, 3 KOs), intentará convertirse en la primera boxeadora de la historia en ganar el codiciado título de campeona mundial indiscutible en tres categorías de peso diferentes el domingo 2 de febrero, cuando se enfrente a Danielle Perkins (5-0, 2 KOs) por los cuatro cinturones de campeonato. Tras el anuncio de la pelea de la semana pasada, la AMB, la FIB y la OMB acordaron sancionar la pelea por sus respectivos títulos mundiales de peso pesado femenino. Este evento especial del domingo, Super Brawl Sunday, se lleva a cabo una semana antes del domingo del Super Bowl y se lleva a cabo en el Dort Financial Center en la ciudad natal de Shields, Flint, Michigan, y se transmite por DAZN. García y Calixto empatan por campeonato vacante de la FIB en las 115 libras en Japón Mini-Pacman gana título minimosca de la WBA en República Dominicana Like this: Like Loading...

