El campeón mediano junior de la OMB, Jaime Munguia (33-0, 26 KOs) de Tijuana, México, y su nuevo entrenador Erik Morales organizaron una conferencia de prensa hoy en la sede de Golden Boy en Los Ángeles, California, antes de la defensa del título de Munguia contra Patrick Allotey ( 40-3, 30 KOs). El evento tendrá lugar el sábado en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, y se transmitirá en vivo por DAZN.

Erik Morales: “Estoy muy agradecido de trabajar con Munguia. Es un gran luchador y un joven luchador con muchas ganas de mostrar. Me recuerda a cuando era más joven. Él ha estado mejorando en los últimos dos meses de trabajar juntos. Te aseguro que el Munguia que conoces será diferente, pero también ofrecerá el mismo estilo explosivo que él tiene. Le estamos mostrando y guiando “.

Jaime Munguia: “Me siento muy feliz de ser el evento principal de esta pelea del Día de la Independencia de México. Será un gran día para el boxeo y un gran día para México. Mi deseo el 14 de septiembre es demostrar todo lo que he estado aprendiendo con mi nuevo entrenador Erik Morales. Tengo un gran luchador frente a mí y lo vamos a mostrar en el ring “.

“Sabemos que Allotey es fuerte, rápido y tiene muchos nocauts. Tendremos que tener mucho cuidado con eso. Pero buscaré dar un gran espectáculo y buscaré el nocaut el 14 de septiembre “.

El promotor de Munguia, Fernando Beltrán, presidente de Zanfer Promotions: “Tengo muchos recuerdos en este podio al estar aquí con Erik Morales. Munguia es un luchador especial y demostrará que pertenece a la cima y contra los mejores boxeadores, como Canelo y Golovkin. Sé que todos disfrutarán esta pelea en el Día de la Independencia de México “.

A Munguia se unieron los boxeadores del evento principal, el peso ligero Ryan “Kingry” García (18-0, 15 KOs) y Avery “A-Plus” Sparrow (10-1, 3 KOs), además del promotor de García Oscar de la Hoya.

Ryan García: “De las tres peleas que me ofrecieron sabía que Avery era la más difícil. Es un contra golpeador rápido e invicto. Es listo. Quería tomar la pelea más dura que me ofrecieron. Voy a llevar todo y entrenar como si fuera el último, aumentando mi velocidad y potencia. Voy a aportar mi experiencia. He visto muchos boxeadores por ahí, y también voy a traer esas victorias al ring. ¡Preparémonos todos! Avery es muy rápido y para eso voy a tener que entrenar. Sé que mi experiencia y mi entrenamiento me ayudarán a ganar esta pelea. Quería enfrentar la pelea más dura. No estoy tratando de demostrarme nada a mí mismo, sino a las personas que dudan de mí y a las personas que no creen que pueda manejar esta pelea “.

Avery Sparrow: “Ryan sabe que soy un buen boxeador y esta es una gran pelea, tengo mucho apoyo y gente que me respalda. Estoy en un nivel diferente al de Ryan García, y todavía no ha estado en este nivel. He peleado con luchadores con experiencia similar antes, pero veremos qué sucede el 14 de septiembre. Espero verlos a todos ahí.”

Oscar de la Hoya: “Como siempre tendremos una cartelera muy apilada para esta pelea. Estamos emocionados de organizar esta pelea en uno de los lugares más emocionantes de California. Dignity Health Sports Park asi que esperamos sacar lo mejor de cada boxeador, por lo que no podemos esperar a que los fanáticos experimenten esta pelea. Esta pelea también incluirá una fiesta Mexicana con bandas y activaciones de Tecate y Orange Crush. El evento se transmitirá en vivo en DAZN, donde nos comprometemos a hacer las mejores peleas y ofrecer a los fanáticos un precio asequible para ver. Nuestros socios en DAZN han sido fundamentales para llevar el boxeo asequible a las masas y a escala mundial “.

“Queremos asegurarnos de que estás viendo lo mejor. Creemos firmemente que las peleas que hemos programado para este evento son uniformes y darán a los fanáticos el valor de su dinero. Avery sabe lo que está en juego y lo que puede suceder al ganar esta pelea.

“Estamos realmente emocionados de mostrarle a Munguia en un día importante para el boxeo, especialmente ahora que tiene un nuevo entrenador. Creemos firmemente que este nuevo entrenador sacará lo mejor de Munguia. Munguia está dispuesta a saltar en diferentes divisiones y cada golpe que lanza es con malas intenciones. Es un gran trabajador y es disciplinado y dedicado. También es un verdadero placer fuera del ring “.