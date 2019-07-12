Amir Khan 146.4 vs. Billy Dib 145.3
(WBC International welterweight title)
Prince Patel 117.5 vs. Michell Banquez 117.5
Dave Penalosa 124.7 vs. Lerato Dlamini 125.4
Hughie Fury 218.5 vs. Samuel Peter 261.2
Zoirov Shakhobidin 119.5 vs. Sandeep Bhatti 120.8
Rakesh Lohchab 132.5 vs. Zuhayr Al-Qahtani 134.5
Rodrigo Caraballo 145.5 vs. Sajid Abid 147.5
Abdul Julaidan Fatah 159.6 vs. Kyle Lomotey 160
Michael Hennessy Jr. 158.7 vs. Farhad Hazratzada 157.8
Hemi Ahio 234.8 vs. Ali Kiydin 219.6
Venue: King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia
Promoter: Super Boxing League
TV: Channel 5 (UK)