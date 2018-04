Jacobs se mantiene enfocado en Sulecki

El ex campeón mundial de la AMB, Daniel “The Miracle Man” Jacobs, (33-2, 29 KOs), hará su esperado regreso al Barclays Center de Brooklyn el sábado en un enfrentamiento a 12 rounds contra el invicto contendiente Polaco Maciej Sulecki (26- 0, 10 KOs) en una eliminatoria final del título mundial de la AMB televisada en vivo por HBO.

“Soy muy consciente de lo duro que es Maciej Sulecki, pero me veo a mí mismo siendo victorioso”, dijo Jacobs. “Ya sea por nocaut o decisión, mi objetivo es ganar. Solo me estoy concentrando en mi lucha y no presto demasiada atención a las situaciones de Golovkin y Canelo. Sé que seré el obligatorio para la AMB si gano esta pelea y en eso me enfoco … Quiero al campeón, quiero los cinturones, quiero a Golovkin después, si no a él, que a Charlo. Mi trabajo es concentrarme sin embargo en Sulecki “.