Horn acepta enfrentarse a Crawford

Por Ray Wheatley – World of Boxing

El campeón welter de la OMB, Jeff Horn, y su equipo han acordado enfrentar al retador obligatorio de la OMB, Terrence Crawford, según el entrenador de Horn, Glenn Rushton, quien le dijo a AAP que estaba satisfecho con el bolso renegociado y que todo lo que quedaba por hacer era firmar los contratos. en lo que a nosotros respecta, es casi un trato “, dijo Rushton. “Pero no se ha hecho ningún trato hasta que esté listo, así que solo tenemos que cruzar las t, las punto y de hecho bloquear esto.

“Ciertamente hemos acordado todos los términos clave y, desde nuestro punto de vista, es una oportunidad. Ahora Bob (Arum) tiene que arreglar algunos cabos sueltos. Confiamos totalmente en Bob y Top Rank, que lo encerrará todo y tendremos un contrato en nuestras manos para fines de la próxima semana “.

Horn estaba jugando con la oferta de AUD $ 2 millones para luchar contra el ex campeón súper mediano de la AMB, Anthony Mundine, pero decidió no hacerlo. “No estábamos diciendo que no, pero hay demasiados si”, dijo Rushton. “¿Qué pasa si Mundine pierde ante Tommy Browne (el 17 de enero)? ¿Qué pasa si se lastima? ¿Qué pasa si él no consigue el dinero? ¿Qué pasa si él no soporta la preparación? Entonces hemos perdido la oportunidad con Crawford “.