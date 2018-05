By Bill Green

Nico Hernandez 112 vs. Szilveszter Kanalas 110.8

(IBA flyweight title)

Andrey Afonin 225.4 vs. Pedro Rodriguez 245.8

Oleksandr Teslenko 216.8 vs. Terrance Marba 214.4

Victor Morales Jr 125.8 vs. David Berna 127

Jeff Strum 139.8 vs. Archie Weah 142.4

Chris Harris 184.6 vs. Leroy Jones 183.6

Venue: Kansas Star Casino, Mulvane, Kansas

Promoter: KO Night Boxing LLC

TV: PPV (USA), Super Channel (Canada)