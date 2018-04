HBO Weights from Brooklyn

By Prmezek Garczarczyk

Daniel Jacobs 159.6 vs. Maciej Sulecki 159.2

(WBA middleweight eliminator)



Jarrell “Big Baby” Miller 304.4 vs. Johann Duhaupas 244.2



Katie Taylor 134.4 vs. Victoria Noelia Bustos 134.2

(WBA/IBF female lightweight unification)

Daniyar Yeleussinov 150.6 vs. Noah Kidd 150

Shohjahon Ergashev 139.6 vs. Zhimin Wang 139.4

Nikolay Buzolin 143 vs. Larry Fryars 140.6

Julian Sosa 142.2 vs. Larry Ventus 144.2

Dimash Niyazov 138.6 vs. Angel Sarinana 138.6

Venue: Barclays Center, Brooklyn, NY

Promoter: Matchroom/Salita Promotions

TV: HBO