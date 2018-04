Mike Segura 156.2 vs Shohei Yamamoto 155.2

Lisa Mauldin 125 vs Amanda Jones 125

Misael Elias Jr 140.8 vs Eric Gome 139.5

Ian Butler 174 vs Cory Hall 170.5

Alejandro Lope Huerta 132.6 vs Jaime Miranda 135

Venue: The Hangar in Costa Mesa, CA

Promoter: Roy Englebrecht

Doors at 6:30pm. First Bell at 7:10pm

Tickets at www.socafights.com