Conferencia de Prensa de Saunders-Murray 

El campeón mundial de peso mediano de la OMB, Billy Joe Saunders, se enfrentó hoy con el retador Martin Murray en la conferencia de prensa antes del enfrentamiento del 23 de junio en el O2 Arena de Londres.

Billy Joe Saunders: “En este momento estoy centrado en Martin Murray. Una vez que gane, veamos quién está por ahí que quiere llevarme. La gente habla sobre mi última actuación, solo hay una persona que puede perder esta pelea y esa soy yo si pasé por alto a Martin. Si no puedo vencer a estos muchachos, entonces no soy el luchador que creo que soy … Martin tiene un alcance y alcance un poco mayor que yo, pero el tamaño no importa cuando tienes ganas de ganar. No sé la sensación de ser derrotado y no quiero experimentarlo “.

Martin Murray: 23 de junio me convertiré en campeón del mundo, 100%. ¡Esta es mi hora! Billy Joe Saunders se interpone en mi camino y finalmente se convierte en un campeón del mundo y en enormes premios.

El Promotor del Salón de la Fama Frank Warren: Esta es una pelea muy dura para Billy Joe Saunders. Martin Murray no vendrá a Londres para compensar los números. Bill no puede permitirse el lujo de equivocarse.