Canelo abre como favorito 4-1 ante Charlo para el sábado SÁBADO

La estrella mexicana del deporte mundial y campeón indiscutido de peso súper mediano Canelo Álvarez enfrentara al campeón estadounidense indiscutido de peso mediano junior Jermell Charlo finalmente en esta semana en un PPV de $84.99 desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo es favorito 4:1. DAZN tiene al campeón de peso crucero de la FIB, Jai Opetaia, poniendo en juego su título mundial contra Jordan Thompson desde el OVO Arena en Londres. Opetaia es favorito por 5:1. Fite+ tiene un choque de peso ligero femenino entre Caroline Dubois contra Magali Rodríguez del York Hall en Londres. También habrá un atractivo choque de peso pesado entre Murat Gassiev y Otto Wallin del Regnum Carya Resort en Antalya, Turquía. Es probable que esto aparezca en alguna transmisión, pero aún no se ha anunciado nada. Gassiev es favorito por 3:1.

Top Boxing News

