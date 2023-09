Matchroom invadirá el mercado japonés Matchroom Boxing ha anunciado un acuerdo para traer una serie de importantes eventos de boxeo a Japón. El acuerdo permitirá que Matchroom organice tres eventos importantes de clase mundial por año en Japón, todos en vivo en todo el mundo para los suscriptores de DAZN (excluyendo Asia), durante los próximos tres años. “El futuro del boxeo en Japón es increíblemente brillante”, dijo el director ejecutivo de Matchroom Boxing, Frank Smith. “Estamos encantados de sellar esta asociación histórica con Rakuten Ticket, Inc y NSN. Japón es un mercado importante y estratégico para operar y al traer nuestros eventos de boxeo de clase mundial a este gran país, no sólo mostraremos a algunos de los mejores peleadores del planeta, sino que también ayudaremos a establecer algunos de los principales boxeadores del país, talentos nacionales que sin duda prosperarán en el escenario mundial en los próximos años”. Matchroom, con sede en el Reino Unido, es fácilmente el promotor de boxeo más global del mundo y presenta regularmente espectáculos en el Reino Unido, Estados Unidos, México, Europa y Medio Oriente. Canelo abre como favorito 4-1 ante Charlo para el sábado Hitchins domina a Zepeda en Orlando, Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.