Hitchins domina a Zepeda en Orlando, Florida Reportaje/Fotos Scott Foster en ringside El invicto número 4 de la OMB, número 7 de la FIB, el superligero Richardson Hitchins (17-0, 7 KOs) superó en boxeo al número 6 del CMB, número 11 de la OMB, José “Chon” Zepeda (37-4, 28 KOs) en doce asaltos unilaterales el sábado por la noche. en el Caribe Royale en Orlando, Florida. Richardson Hitchins, de 25 años, estaba dando un gran paso en su clase con Zepada, el vencedor de una brutal candidata a pelea del año en 2020. Hitchins superó a Zepada desde el principio con un estilo técnico, aunque defensivo, y cada asalto sucesivo fue una copia al carbón del último. Las puntuaciones fueron 119-109 y 120-108 2x. El invicto peso súper welter Conor “The Destroyer” Benn (22-0, 14 KOs), regresando al ring por primera vez en 17 meses, peleó diez rounds con Rodolfo “Sinaloita” Orozco (32-4-3, 24 KOs). Orozco se robó algunos de los asaltos intermedios antes de que Benn terminara con estilo, lastimando gravemente a Orozco en el noveno y nuevamente en el décimo. Las puntuaciones leen 96-94 y 99-91 2x, todas para Benn. En una batalla de unificación por los títulos de peso welter femenino de la AMB, el CMB y la OMB, Sandy Ryan (6-1-1, 2 KOs) y Jessica McCaskill (12-3-1, 5 KOs) pelearon hasta lograr un controvertido empate a diez asaltos. La pelea se convirtió en una pelea de balancín, con ambos peleadores intercambiando los primeros asaltos, pero Ryan pareció arrebatar el control en el quinto, dominando los asaltos intermedios gracias a su jab y su buen trabajo corporal. McCaskill se recuperó en el noveno y décimo y es posible que haya asegurado sus cinturones de título durante este empujón final, y los jueces finalmente declararon la pelea en empate. Las puntuaciones fueron 97-93 para McCaskill, 96-94 para Ryan y el tercer juez proporcionó la puntuación determinante, 95-95. El invicto peso mediano AMB #2, FIB #8, CMB #10 Austin ‘Ammo’ Williams (15-0, 10 KOs) superó por puntos al ex oponente de GGG Steve Rolls (22-3, 12 KOs) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 97-93 3x. Matchroom invadirá el mercado japonés Zhang vuelve a detener a Joyce en la revancha Like this: Like Loading...

