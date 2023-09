Zhang vuelve a detener a Joyce en la revancha El campeón interino de peso pesado de la OMB, Zhilei “Big Bang” Zhang (26-1-1, 21 KOs), noqueó brutalmente a “Juggernaut” Joe Joyce (15-2, 14 KOs) en el tercer asalto el sábado por la noche en el OVA Arena de Londres. Zhang conectó algunos golpes duros en la segunda ronda, luego derribó a Joyce con una mano derecha en la tercera ronda. Joyce cayó de bruces. El tiempo era las 3:07. Después de la pelea, Zhang preguntó a la multitud: “¿Quieres verme callar a Tyson Fury?”. El dos veces retador al título mundial de peso semipesado Anthony Yarde (24-3, 23 KOs) destruyó al último sustituto Jorge Silva (22-9, 12 KOs) en el segundo asalto. Yarde golpeó a Silva contra la lona y la pelea fue detenida. El peso súper mediano Zach Parker (23-1, 17 KOs) salió victorioso cuando Khalid Graidia (10-13-4, 2 KOs) no salió en el octavo asalto. Parker se estaba recuperando de una derrota ante John Ryder hace 10 meses. El invicto súper ligero Pierce O’Leary (13-0, 7 KOs) logró una decisión unánime en diez asaltos sobre el duradero Kane Gardner (16-3, 7 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90, 99-92, 99-92. Vaquero Navarrete es nombrado súper campeón de la OMB Like this: Like Loading...

