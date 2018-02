Barrera: Después de Ward, Bivol sera mi desafío más difícil

El contendiente de peso semipesado Sullivan Barrera está trabajando duro en la segunda mitad de su campo de entrenamiento para su enfrentamiento televisado de HBO el 3 de marzo contra el campeón de peso semipesado de la AMB Dmitry Bivol en The Theatre at Madison Square Garden. El ex boxeador aficionado cubano de 35 años de edad ha estado huyendo. Después de perder una decisión unánime ante el ahora retirado Andre Ward, Barrera ha logrado una racha de cuatro victorias contra Vyacheslav Shabranskyy, Paul Parker, Joe Smith Jr. y Felix Valera.

“Bivol es un gran luchador. Será el segundo mejor boxeador al que me he enfrentado y solo superado por Andre Ward “, dijo Barrera. “Tiene un gran pedigrí aficionado y ha estado noqueando a la mayoría de sus oponentes. Sé que necesito traerlo a mi pelea “A” para vencerlo “.