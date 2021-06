Wilder-Fury se declaran listos para Julio 24 en Las Vegas El invicto campeón mundial del CMB Tyson “The Gypsy King” Fury pone su título en juego contra el ex campeón de peso pesado Deontay “The Bronze Bomber” Wilder el sábado 24 de julio desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Los boletos salen a la venta HOY, 15 de junio a las 12 pm hora del Pacífico y se pueden comprar en www.t-mobilearena.com o www.axs.com. Tyson Fury: “Estoy emocionado de estar peleando una vez más en Las Vegas, la casa de The Gypsy King. Durante los últimos 18 meses, he estado viviendo sin pagar renta en la cabeza de Wilder. Lo destrozaron en nuestra última pelea y, por alguna razón, lo quiere de nuevo. Vamos. El Big Dosser se está quedando sin chispa “. Deontay Wilder: “Nada ha cambiado. Sigue siendo una cara, un nombre, un campeón: Deontay Wilder. Estoy en la mejor forma de mi vida. El 24 de julio, voy a mostrarle a la gente por qué sigo siendo el hombre más malo del planeta “. Teofimo Lopez da positivo para Covid-19 y se reprograma para Agosto 14 Todo listo para despedida de Julio Cesar Chavez en el Estadio Jalisco

