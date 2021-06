Teofimo Lopez da positivo para Covid-19 y se reprograma para Agosto 14 Todo el evento del Triller Fight Club reprogramado para el 14 de agosto El campeón mundial indiscutido de peso ligero, Teofimo López, dio positivo por COVID-19 sintomático y su muy esperada defensa contra el retador obligatorio George Kambosos ha sido reprogramada para el 14 de agosto de 2021 en un lugar por determinar. Presentado por Triller Fight Club, el espectáculo de pay-per-view de boxeo y música estaba programado para emanar este sábado 19 de junio desde el parque de préstamosDepot, hogar de los Miami Marlins. El diagnóstico de López se confirmó la mañana de este martes 15 de junio. “Enviamos nuestro mejor esfuerzo a Teofimo y su familia y esperamos que se recuperen pronto, y esperamos ver esta batalla épica el 14 de agosto de 2021”, dijo el cofundador de Triller Fight Club, Ryan Kavanaugh. En breve se anunciará información adicional sobre la fecha reprogramada, incluidos todos los actos musicales y la venta de entradas. Wilder-Fury se declaran listos para Julio 24 en Las Vegas

