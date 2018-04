Silvia Torres 104.5 vs. Jessica Nery Plata 106.5

(WBA female minimumweight championship)



César Juárez 125.6 vs. Wilner Soto 122.5

Oscar Nery 116.6 vs. Hytan Ramos 116.6

Adrián Curiel 109.1 vs. Ángel Martínez 112.4

Porfirio González 113.9 vs. Alberto Martínez 115

Edwin Palomares 126.7 vs. Abel Ocote 124.3

Venue: Deportivo de los Trabajadores del Metro

Promotion: Zanfer Promotions

TV: Azteca 7 (MEX), BeIN Sports (USA, Europe)