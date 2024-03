Vladyslav Sirenko 254 vs. Deon Hale (Will Weigh in tomorrow)

Erick Arellano 215.2 vs. Raphael Carolina 224.8

Ermes Orta 140.2 vs. Cody Jenkins 142

Khalil Smoot 237.6 vs. Francois Russell 247.8

Rydell Mayes Jr. 252.8 vs. Ritchie Cherry 237.2

Venue: Troubadour Nashville

Promoter: Jimmy Adams Promotions

TV: Fite TV (Marc Abrams and Albert Haynesworth on the call)

1st Bell 7PM CT (8 PM ET)