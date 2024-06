Venado López defenderá ante Angelo Leo el 10 de Agosto en Albuquerque El campeón de peso pluma de la FIB, Venado López (30-2, 17 KOs) pondrá en juego su título mundial contra Angelo Leo (24-1, 11 KOs) el sábado 10 de agosto en el Tingley Coliseum en la ciudad natal de Leo, Albuquerque, Nuevo México. ESPN televisará. “El 10 de agosto dejaré muy claro quién es el rey de la división de peso pluma. Esta será la cuarta defensa de mi título mundial y me estoy preparando para una gran batalla contra un ex campeón mundial como Angelo Leo”, dijo López. “Será una noche mágica para todos los fanáticos de Nuevo México. Sé que es el luchador local, pero ya sabes lo que pasa cuando entro en territorio enemigo. El ‘Road Warrior’ está de regreso y avisaré a todos los campeones de la división”. Otros combates: En el combate co-estelar de peso welter junior a 10 asaltos, Lindolfo Delgado (20-0, 15 KOs) y Bryan Flores (26-0-1, 15 KOs) se enfrentarán en un enfrentamiento exclusivamente mexicano.

Los invictos pesos mosca locales Abraham Pérez (10-0, 5 KOs) y Matthew Griego (14-0, 10 KOs) chocarán en la “Guerra Civil de Duke City” a 10 asaltos.

El medallista de plata olímpico estadounidense Richard Torrez Jr. (10-0, 10 KOs) regresa en una pelea de ocho asaltos en peso pesado contra Joshua Temple (13-3, 10 KOs).

El peso ligero Alan “Kid Kansas” García (13-0, 10 KOs) pondrá en juego su récord invicto contra Donnie Reeves (9-9, 7 KOs) en un combate de ocho asaltos.

El peso mediano junior Vito Mielnicki Jr. (18-1, 12 KOs) hará su debut en Top Rank en un combate a 10 asaltos contra TBA.

El contendiente de peso pluma número uno de la OMB, Arnold Khegai (21-1-1, 13 KOs), verá acción bajo la bandera de Top Rank por primera vez en un combate de 10 asaltos contra Belmar Preciado (22-7-1, 15 KOs).

