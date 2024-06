Fallece ex campeon mundial panameño “Maravilla Pinder” Por. Gabriel F. Cordero Ha fallecido Enrique Pinder en Ciudad de Panama el quinto campeón mundial que tuvo Panamá, cuando en 1972 venció al mexicano Rafael Herrera y gano los campeonatos mundiales gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Criado en el icónico y legendario barrio del Marañon en Ciudad de Panama donde vivian muchos migrantes que llegaron para trabajar en la construcción del canal de Panama allí tuvo sus mejores años de vida que lo llevaron a tratar de ser jinete en el reconocido Hipódromo Presidente Remon pero al final cambio la hípica por ser boxeador profesional aunque siempre fue apasionado por las carreras de caballos. Pinder comenzó su carrera amateur con cerca 50 combates y luego salto al profesionalismo entre Estados Unidos y Ciudad de Panama pero su carrera se fortaleció en Colon con el recordado manager Isaac Kresch que lo hizo entrenar con Ernesto ‘Ñato’ Marcel y Orlando Amores, logrando grandes noches de boxeo en la Arena de Colon y en su momento convertirse en campeon gallo de la NABF que lo proyecta a convertirse entre los mejores peso gallo del mundo de esa época. Pinder tenia una gran velocidad de brazos y piernas, una alta escuela boxística, pero no pegaba y no tenia aguante y era un peso mosca subido a peso gallo. El 29 de Julio de 1972 en el Antiguo Gimnasio Nuevo Panama (Roberto Duran) ante 17,0000 fanáticos el Panameño Enrique Pinder vence por Decisión Unánime en 15 rounds al Mexicano campeón mundial Rafael Herrera arrebatando los títulos Gallo del WBC y AMB. Davis KOs Martin y retiene el título ligero de la AMB en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.