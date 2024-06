Davis KOs Martin y retiene el título ligero de la AMB en Las Vegas Fotos: Sumio Yamada Por. Gabriel F. Cordero El sostenible campeón mundial de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis (30-0, 28 KOs), vencio mediante un espectacular KO en el octavo asalto ante el invicto retador Frank “The Ghost” Martin (18-1, 12 KOs) el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Martin logro mantenerse activo y sorprendiendo al poder superar a Davis durante la primera mitad de la pelea. Davis que ha logrado mostrar en varios combates poder venir de menos a mas o superar adversidades comenzó a aumentar la presión a mitad de camino y golpeo a Martin con un gancho seguido de una mano izquierda en el octavo asalto para finalizar el combate al minuto 1:29. Fallece ex campeon mundial panameño "Maravilla Pinder" Paro vence a Matías y gana el título de las 140 libras de la FIB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.