Paro vence a Matías y gana el título de las 140 libras de la FIB El invicto peso welter junior #5 de la FIB Liam Paro (25-0, 15 KOs) destronó al campeón de la FIB Subriel Matías (20-2, 20 KOs) por decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu en Manatí, Puerto Rico. El inicio fue lento para Matías mientras Paro estaba bastante ocupado. Matías sacudió a Paro en el sexto asalto. El árbitro Luis Pabón le descontó un punto a Paro en la séptima ronda. Las puntuaciones fueron 115-112, 115-112, 116-111. Matías era el favorito por 7:1. El superligero Alfredo Santiago (15-2, 6 KOs) ganó por decisión unánime en diez asaltos sobre el peso ligero #3 de la OMB y #14 de la FIB, Ángel Fierro (22-22, 17 KOs) en una pelea por el título NABO de 140 libras de la OMB. Las puntuaciones fueron 99-91, 98-92, 98-92. El peso mosca olímpico Yankiel Rivera (6-0, 2 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre Víctor Sandoval (37-5, 23 KOs) en una pelea por los títulos de peso mosca del CMB, la AMB Continental de las Américas y el Intercontinental de la OMB. Las puntuaciones fueron 98-91, 98-91, 97-92. Sandoval cayo en el segundo asalto. Davis KOs Martin y retiene el título ligero de la AMB en Las Vegas Benavidez vence a Gvozdyk por el título interino semipesado del WBC en Las Vegas

