Benavidez vence a Gvozdyk por el título interino semipesado del WBC en Las Vegas Fotos: Sumio Yamada Por. Gabriel F. Cordero Debutando en el peso semipesado, el invicto sensación David “El Monstro” Benavídez de 27 años (29-0, 24 KOs) logro vencer al ex campeón mundial ucraniano Oleksandr “The Nail” Gvozdyk (20-2, 16 KOs) para obtener el campeonato mundial interino de peso semipesado del WBC el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Benavides domino a Gvozdyk de 37 años y ganó prácticamente todos los asaltos en un combate que se esperaba mas acción. Las puntuaciones de los jueces fueron 116-112, 117-111, 119-109 y Benavidez confirmo el favoritismo sobre Gvozdyk que oscilaba entre el 5-1y el 7-1 en la mayoria de las casas de apuestas. Paro vence a Matías y gana el título de las 140 libras de la FIB Puello vence a Russell por el título interino de las 140 libras del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.