Moran vuelve a firmar con All Star Boxing Antonio “Toño” Morán (30-6-1 20 KO’s) de la Ciudad de México renunció hoy a un acuerdo promocional exclusivo de varios años con All Star Boxing, Inc de Tuto Zabala Jr. El pacto no sorprende ya que los dos han trabajado de la mano. Durante los últimos 8 años, Morán fue una vez uno de los favoritos de Boxeo Telemundo, una serie de larga duración que sostuvo Zabala. “”Toño se ha convertido en un miembro de la familia All Star Boxing después de tantos años trabajando juntos” afirmó Tuto Zabala Jr. “Estoy feliz de continuar esta relación con un gran chico que a lo largo de los años ha demostrado su legitimidad como contendiente. ” Moran ha tenido recientemente cierto éxito en la plataforma ProboxTV donde tiene un perfecto 4-0. Este enero venció al filipino Romero Duno (26-3) por nocaut en el sexto asalto y en 2022 ganó el Torneo Last Chance de Probox TV obteniendo 3 victorias contra Jeffrey Torres, Michael Dutchover y, por último, noqueando a Kendo Castañeda en el décimo asalto para reclamar el premio total de 50.000 dólares. “All Star Boxing siempre me ha dado las mejores peleas” Notas contendiente Antonio Morán “El 3 de agosto volvemos nuevamente a enfrentar a los mejores que es lo que quiero”, cerró Morán. Morán se refiere a la dura tarea que tiene este próximo 3 de agosto contra el medallista de oro cubano Andy Cruz (3-0 1 KO) en un choque a 10 asaltos en peso ligero por el título Internacional de la FIB como parte de la cartelera Crawford-Madrimov desde el BMO Stadium de Los Ángeles. Ángeles, California. Divino Espinoza en el centro de atención el viernes Venado López defenderá ante Angelo Leo el 10 de Agosto en Albuquerque Like this: Like Loading...

