Divino Espinoza en el centro de atención el viernes En la gran pelea de esta semana, el invicto campeón de peso pluma de la OMB Rafael “El Divino” Espinoza (24-0, 20 KOs), quien recientemente firmó un acuerdo de copromoción de múltiples peleas con Top Rank, hará la primera defensa de su título mundial contra Su compatriota Sergio Chirino (22-1, 13 KOs), clasificado #2 de la OMB, el viernes dentro del BleauLive Theatre en Fontainebleau Las Vegas. Espinoza, de 6’1, es el campeón mundial más alto en la historia del peso pluma. Obtuvo el título de la OMB con una sorprendente victoria sobre Robeisy Ramírez en diciembre pasado. Espinoza puede levantarse de la lona para recuperarse tarde y derribar a Ramírez en el duodécimo, casi deteniéndolo antes de la campana final. La pelea coestelar enfrenta al invicto peso ligero junior Andrés “Savage” Cortés (21-0, 12 KOs) contra Abraham “El Super” Nova (23-2, 16 KOs) en un combate a diez asaltos. La cartelera completa se transmitirá por ESPN+. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Las 100 noches 'de gloria' del 'MGM Grand' Moran vuelve a firmar con All Star Boxing Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.