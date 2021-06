Roberto ¨Mano de Piedra¨ Duran cumple 70 años. Cortesia: JC Por. Gabriel F. Cordero 70 años atrás el 16 de junio de 1951 nació Roberto ¨Mano de Piedra¨Duran , el mas grande atleta de Panamá hasta nuestros tiempos y uno de los 100 mejores en la historia del boxeo mundial. Duran es el único boxeador profesional que peleo en cinco décadas diferentes; 60s, 70s, 80s,90s, 2000s. en una carrera iniciada en su debut profesional el 23 de febrero de 1968 y culminada el 14 de junio de 2001con un récord profesional de 103 triunfos (70 nocauts) y 16 derrotas habiendo estado en escenarios como: México, Estados Unidos, Puerto Rico, Francia, Costa Rica, Nicaragua, Canadá, Argentina, Sudáfrica y Panamá. Duran conquisto los títulos mundiales de peso ligero de la AMB 1972 y WBC 1978, peso welter del WBC 1980, Super welter AMB 1983 y Mediano WBC en 1989. En su trayectoria se enfrento a grandes nombres como: Ernesto Marcel, Ken Buchanan, Esteban de Jesus, Saoul Mamby, Carlos Palomino, Sugar Ray Leonard, Wilfredo Benitez, Thomas Hearns, Davey Moore, Pipino Cuevas, Marvin Hagler, Iran Barkley, Vinny Pazienza, Hector Camacho,Jorge Castro y William Joppy entre otros. En el 2006 ingreso junto a los ex campeones Ricardo ¨Finito¨ Lopez, Matthew Saad Muhammad, Julian Jackson, Eddie Perkins y el legendario presidente por siempre del WBC, Jose Sulaiman al Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, Nueva York, además pertenece a los de: Florida, Los Angeles, Atlantic City y Nevada. Duran es parte del patrimonio nacional de Panamá, un verdadero ídolo y héroe nacional. Un hombre original, extremadamente amable y extraordinario anfitrión. Duran fue el corazón de los miles de Panameños de las generaciones entre los 70s y 80s. Mil Felicidades a Roberto Duran, el hombre, padre de familia y sobre todo un Panameño al 100. EDER JOFRE, primer campeón mundial de boxeo de Brasil Teofimo Lopez da positivo para Covid-19 y se reprograma para Agosto 14

