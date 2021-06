EDER JOFRE, primer campeón mundial de boxeo de Brasil Por Joe Kozumi Acabo de leer una elaboración fantástica: una biografía titulada ” EDER JOFRE, el Primer Campeón Mundial de Boxeo de Brasil” escrita por Christopher J. Smith. Recientemente fue publicado por Win By KO Publications en la ciudad de Iowa, IA. Tiene nada menos que 605 páginas con una gran cantidad de fotografías de Eder Jofre. La primera parte que me apresuré a leer fue una descripción de un asunto sin título entre el campeón mundial de peso gallo de la NBA Jofre y el peso mosca número 2 del mundo Sadao Yaoita en Sao Paulo en 1961. Se informó que el campeón sin corona Yaoita, nuestro héroe nacional japonés que había Infligió la primera derrota al campeón mundial de peso mosca Pascual Pérez en 1959, mostró una buena actuación, pero finalmente fue atrapado y rematado por el campeón Eder, todavía joven a los veinticinco años, subiendo a su mejor momento años después. Como nosotros, los fanáticos japoneses, no pudimos ver ningún metraje de esta pelea, solo pudimos imaginar el procesamiento de la pelea con un breve informe de Brasil y suponer la espectacular fuerza del ganador Eder. El siguiente que leí apresuradamente con gran interés fue un artículo sobre el histórico pero ya olvidado enfrentamiento de Eder Jofre defendiendo su segundo cinturón mundial en la división de peso pluma contra el otrora formidable Vicente Saldívar que tuvo lugar en Salvador, Brasil, en 1971. Resultó en Jofre’s victoria por nocaut en el cuarto asalto bastante rápida. Si se hubiera celebrado hoy en Las Vegas, podría haber sido una mega súper pelea como la de Hagler contra Leonard. Estoy realmente satisfecho con la descripción completamente detallada de este encuentro tan esperado de las dos leyendas. Entonces, este adicto al box comenzó a leer desde la primera página y se dio cuenta de que había imágenes tremendamente raras e importantes de Eder desde su infancia junto con su padre / entrenador Aristides “Kid” Jofre. El encuentro de Eder con el boxeo fue muy afortunado en las circunstancias especiales de la familia del boxeo (los tíos eran boxeadores aficionados o profesionales, mientras que su tía Olga era una luchadora). Cuando Eder aprendió a boxear, su padre Arístides también creció como un lanzador en constante mejora. Su proceso de progreso se describió con todo detalle, lo que sin duda debe atraer ávidos fanáticos del boxeo. Además, me sorprendió ver las escenas de lucha maravillosamente bien equilibradas de Jofre en todas las imágenes. Era dinámico y hermoso como boxeador. Fue en tiempo real que vi a Eder Jofre pelear en Japón tres veces: contra Katsutoshi Aoki en 1963 y Fighting Harada dos veces en 1965 y 1966. Después de su pelea con Aoki, el Golden Bantam fue considerado en Japón como un monstruo, demasiado poderoso y demasiado estrecho en defensa más allá del nivel internacional en la década de 1960. Nos dimos cuenta de que Jofre, Harada y el contragolpeador mexicano José Medel eran rivales contemporáneos como Jofre 2-2, Harada 3-1 y Medel 1-3. Nosotros, los jóvenes aficionados, solíamos hablar sobre boxeo desde la mañana hasta la noche, discutíamos sus puntos fuertes y nos presentamos nuestras predicciones de camino a la escuela. Yo era un entusiasta fan de Medel, e incluso ahora. Nuestra charla de infancia finalmente produjo a Joe Koizumi. Es realmente increíble que el autor Christopher J. Smith haya dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a la investigación de detalles tan precisos que se muestran round por round en todos los pasos de Eder Jofre. Sin antecedentes e historia suficientes y sustanciales en el boxeo, Brasil produjo un campeón casi sin igual como “O Galo De Ouro” Jofre. Fue realmente asombroso. Fue “Golden Bantam” Eder Jofre quien dejó sus excelentes credenciales de 72-2-4 con 50 KOs. Además, Eder registró las ocho defensas exitosas por nocaut como campeón de peso gallo, incluido su reinado de la NBA: Piero Rollo (RTD 9), Ramon Arias (TKO 7), Johnny Caldwell (TKO 10) en una pelea de unificación, Herman Márquez (TKO 10) , Jose Medel (KO 6), Katsutoshi Aoki (KO 3), Johnny Jamito (RTD 11) y Bernardo Caraballo (KO 7). Además, otra defensa exitosa por nocaut sobre Vicent Saldivar (KO 4) como el capo del peso pluma. Su nombre aún brilla en la historia del boxeo. Christopher J. Smith, ha hecho un gran trabajo. Yo, como lector de esta obra maestra, también aprecio profundamente la gran cooperación y las contribuciones de las personas involucradas, por supuesto, incluido el propio Eder Jofre, su familia y la fraternidad de boxeo brasileña / internacional. Mayweather-Paul no logro fuerte impacto comercial en los fanáticos Roberto ¨Mano de Piedra¨ Duran cumple 70 años.

