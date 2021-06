Mayweather-Paul no logro fuerte impacto comercial en los fanáticos FOTO: Lynne Sladky AP Por. Gabriel F. Cordero El espectáculo de exhibición entre la estrella del boxeo, Floyd Mayweather y la estrella de las redes sociales, Logan Paul fue un extraordinario evento comercial deportivo. realizado en el Hard Rock Stadium de Miami en Florida. Mayweather recibió 65 millones de dólares pero las ganancias resultaron ser menores a las esperadas en alrededor de 100 millones de dólares mientras una estadística indica que Mayweather hizo blanco con cerca de 43 golpes a Paul así que podría haber ganado cerca de USD 1.5 millones por cada golpe conectado. Solo los anuncios en sus pantalones generaron cerca de 30 millones de dólares y luego los 10 millones en el acuerdo comercial de realizar la pelea además de los 25 millones por las ventas de pago por el evento. Segun USA Today, sólo se vendieron un millón de suscripciones a 50 dólares la mitad de lo que se esperaba y se ubica en el puesto 25 ° de los mejores eventos. Según el medio Británico The Sun, Logan Paul recibió 14 millones de dólares en total nada mal para cobrar USD 500 mil por 28 golpes conectados a Mayweather. EDER JOFRE, primer campeón mundial de boxeo de Brasil

