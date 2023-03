Once-beaten super lightweight Mohamed “El Bufalo Negro” Soumaoro (12-1, 5 KOs) will battle undefeated Angel “El Chocolatito” Vazquez (12-0, 6 KOs) in a ten round bout in the main event of ProBox TV’s March 22 boxing show at the ProBox Events Center in Plant City, Florida. The live stream will begin at 8 pm ET / 5 pm PT.

Mohamed Soumaoro 139.8 vs. Angel Vazquez 139.8

Demontaze Duncan 148 vs. Axl Melendez 148.4

Omar Rosario 141.8 vs. Zach Hill 140