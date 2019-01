Por Miguel Maravilla

El campeón mundial de peso welter de la AMB, Manny Pacquiao (61-7-2, 39 KOs) habló sobre su victoria sobre el campeón mundial de cuatro divisiones Adrien Broner (33-4-1, 23KOs) en la conferencia de prensa posterior a la pelea. Pacquiao, de 40 años de edad, fue dominante al ganar una decisión unánime el sábado por la noche en el MGM Grand Garden en Las Vegas.

“Fue bueno estar de vuelta. Esta fue una buena victoria para mí y para mi equipo “, dijo Pacquiao. “Nuestra estrategia fue contrarrestar y ese es su estilo. Así que tuvimos que hacer ajustes.

“Buboy me dijo que no me descuidara allí. Adrien Broner es un buen boxeador. Él es un ex campeón. No puedes tomarlo a la ligera. Lo respeto a él y a su equipo por dar una buena pelea esta noche.