Nicky “The Bull” Vitone 142 vs. Jordan Rosario 140

Mike “The Champ” Lee 146.75 vs. Antonio Sanchez 147

Raymond “The Scientist” Cuadrado 134 vs. Usiel Hernandez 134

Christian “Veneno” Otero 134 vs. Vinnie Denierio 135

Dane Guerrero 164 vs. Andre Hinmon 164

Kevin “Hurricane” Hernandez 153.5 vs. George Gethers 153

Venue: The Terrace at Biagio in Paramus, New Jersey

Promoter: Abella Boxing Promotions

TV: PPV ($24.99 https://bergenaudiovisual1.vhx.tv/)