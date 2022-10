Zepeda vence a Díaz y Muciño gana título mosca de la FIB en San Diego El invicto WBO # 6, WBA # 8, WBC # 13, el artista de KO de peso ligero William “El Camarón” Zepeda (27-0, 23 KOs) anotó una decisión unánime de doce asaltos muy reñida sobre el ex campeón de peso súper pluma de la FIB Joseph “JoJo” Diaz, Jr. (32-3-1, 15 KOs) el sábado por la noche en el Pechanga Arena de San Diego, California. Zepeda simplemente abrumó a Díaz con golpes de poder sin parar en la mayoría de las rondas y se alejó para ganar 119-109, 119-109, 118-110. “He aprendido que el boxeo te devuelve lo que pones”, dijo Zepeda. “He entrenado duro, he sido disciplinado y he escuchado a mi equipo. Ahora es tiempo de descansar y esperar lo que sigue para nosotros en esta división”. Alexis “Lex” Rocha (21-1, 13 KOs), peso welter #7 de la OMB, #13 de la FIB, tomó una reñida decisión unánime en diez asaltos sobre el duro como las uñas Jesús “Ricky” Pérez (24-4, 18 KOs). Fue una pelea más difícil de lo esperado para el favorito 20:1 Rocha ya que Pérez no había peleado en casi tres años. Rocha ganó por puntajes de 100-89, 100-90, 99-91 mientras defendía con éxito su título NABO. La ex campeona mundial Arely Mucino (32-3-2, 11 KOs) destronó a la previamente invicta campeona de peso mosca femenino de la FIB Leonela Yudica (17-1-3, 0 KOs) por decisión dividida en una pelea cerrada. Los puntajes fueron 97-93, 96-94 Mucino, 96-94 Yúdica. En un choque de pesos supergallo invictos, Héctor Valdez, Jr. (16-0, 8 KOs) y Max Ornelas (15-1-1, 5 KOs) pelearon diez asaltos hábiles con Valdez tomando una decisión dividida. Los puntajes fueron 97-93 para Ornealas, 97-93, 97-93 para Valdez. Otros resultados

Jorge “El Niño” Chávez G6 Adrián Leyva (superpluma)

Japhethlee Llamido KO1 Pablo Cruz (superpluma)

Jan “Nito” Salvatierra G4 Robert Ledesma (mosca)

Asa “Ace” Stevens G4 Mychaquell Shields (pluma) Lomachenko vence a Ortiz en New York Paul derriba y vence a la leyenda de UFC Anderson Silva Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.