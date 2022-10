Lomachenko vence a Ortiz en New York El peso ligero invicto Jamaine “The Technician” Ortiz (16-1-1, 8 KOs) casi arruinó el tan esperado regreso al ring del ex campeón mundial de tres divisiones Vasiliy “Loma” Lomachenko (17-2, 11 KOs) el sábado por la noche antes una multitud de 4.586 dentro del Teatro Hulu en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Ortiz le dio al favorito Loma 25:1 todo tipo de problemas tempranos con su velocidad y movilidad. El ex campeón rápidamente tuvo hematomas notables debajo de su ojo derecho. Después de seis rondas, Ortiz ganaba dos puntos en una tarjeta y las otras dos estaban empatadas. Sin embargo, después de eso, dos de los jueces tenían a Lomachenko barriendo las últimas seis rondas y los tres tenían a Loma alejándose para ganar 115-113, 116-112, 117-111. “Estoy feliz. Estoy feliz de volver al ring y hacer de este un gran espectáculo. Gracias a mis fans por el apoyo”, comentó Lomachenko después. “¿Sabes lo que me motivó? ¡Cuatro cinturones! … mira, estoy listo. Estoy listo para cualquier opción”. El campeón indiscutible de peso ligero Devin Haney estuvo presente. “Creo que no fue la mejor actuación”, dijo Haney, “pero sé que si Loma y yo peleamos, veríamos una mejor versión esa noche. Felicitaciones, y ojalá podamos hacerlo”. El promotor del Salón de la Fama, Bob Arum, declaró: “La pelea por hacer en la división de peso ligero es Haney contra Lomachenko, y haremos todo lo posible para lograr el enfrentamiento por el campeonato indiscutible que todos los fanáticos de las peleas quieren ver. Son los mejores pesos ligeros del mundo y sería una batalla fantástica”. En la co-estelar, el peso pluma #3 de la OMB, Robeisy Ramirez (11-1, 7 KOs), medallista de oro olímpico en dos tomos), detuvo al suplente tardío José Matías Romero (26-3, 9 KOs) en la novena ronda. Ramírez derribó a Romero en la primera ronda, luego navegó durante siete rondas hábiles antes de tambalear a Romero y obtener la detención del árbitro en la novena ronda. El tiempo era 2:20. Ramírez ahora puede enfrentar al # 1 Isaac Dogboe por el cinturón de la OMB cuando el actual campeón Emanuel Navarrete suba a 130. El invicto medallista de plata olímpico de peso súper pesado de 2020, Richard Torrez Jr. (4-0, 4 KOs) anotó un KO en el tercer asalto contra Ahmed Hefny (13-3, 5 KOs). Torrez derribó a Hefny en las rondas uno y dos, luego consiguió el paro después de otra caída en la ronda tres. El tiempo era 2:32. El invicto medallista de plata olímpico de 2020 Duke Ragan (8-0, 1 KO) tomó una decisión unánime en ocho asaltos contra Luis Lebron (18-5-1, 11 KOs) en una pelea de peso welter jr. Regan sobrevivió al zumbido en la séptima ronda para ganar con puntajes de 77-75, 78-74, 79-73. El invicto peso mediano Nico Ali Walsh (7-0, 5 KOs), nieto del gran Muhammad Ali de todos los tiempos, tuvo que trabajar más duro de lo esperado para tomar una decisión unánime en seis asaltos sobre el poco conocido Billy Wagner (5-3, 1 KO). Las puntuaciones fueron 58-56, 58-56, 59-55. El invicto peso welter jr olímpico de 2020 Tiger Johnson (6-0, 4 KOs) fue seis contra Esteban García (15-2, 7 KOs). Las puntuaciones fueron 60-54 3x para Tiger. El invicto peso mediano olímpico de 2020, Troy Isley (8-0, 4 KOs) derrotó a Quincy Lavallais (14-4-1, 9 KOs) en ocho asaltos con puntuaciones de 79-73, 80-72, 80-72. El invicto peso ligero Abdullah Mason (5-0, 4 KOs) detuvo al previamente invicto Angel Barrera (4-1, 0 KOs). Mason derribó a Barrera dos veces en la tercera ronda y obtuvo la detención del árbitro en: 21 de la cuarta ronda. El invicto peso ligero jr Haven Brady Jr (8-0, 4 KOs) superó a Eric Mondragon (7-1-1, 4 KOs) en ocho asaltos con puntuaciones de 78-74, 79-73, 79-73. Jake Paul: Puedo vencer a Canelo Zepeda vence a Díaz y Muciño gana título mosca de la FIB en San Diego Like this: Like Loading...

