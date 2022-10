Jake Paul: Puedo vencer a Canelo “Van a encontrar algo que decir”, proclamó el boxeador de YouTube Jake Paul después de derrotar a la leyenda de MMA de 47 años Anderson Silva el sábado por la noche en Phoenix. “Pelea contra un boxeador de verdad. Lo intenté. Si estuviera caminando sobre el agua, la gente diría que no puedo nadar. Siempre va a haber haters. Siempre va a haber críticas. Es una parte cotidiana de la vida si estás haciendo algo y tienes éxito. No me preocupo por eso. “Esto es solo el comienzo. Quiero a Nate Díaz. Canelo, tú también. Ustedes dijeron: ‘No puedes vencer a un delantero, no puedes vencer a una leyenda como Anderson Silva’. Solo lo hice. Entonces, ¿por qué no puedo vencer a Canelo?”. Resultados desde Nezahualcóyotl, Estado de México Lomachenko vence a Ortiz en New York Like this: Like Loading...

