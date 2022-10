Resultados desde Nezahualcóyotl, Estado de México Brayan “Azteca” Rivera se convirtió en nuevo campeón nacional Fecombox de peso supergallo al vencer por decisión unánime a Odín Juárez, al que de paso le quitó el invicto en la pelea estelar del evento organizado por “Chiquita González Boxing” en el Domo de Ciudad Jardín en Nezahualcóyotl, Estado de México y transmitido en vivo por Adrenalina Sports Network y Aym Sports. Luego de 10 asaltos en la división supergallo, el “Azteca” Rivera se impuso con tarjetas de 97-93, 96-94 y 96-94, en una velada que contó con la presencia de Humberto “Chiquita” González, Jessie Vargas, Pipino Cuevas y Mauricio “Bronco” Lara. La pelea fue muy pareja desde el inicio, el Azteca Rivera quien había advertido que no sería un escalón de nadie y un Odín que desde el primer asalto buscó imponer condiciones y que al final del segundo encontró los mejores golpes, sobre todo derechas al rostro y cuerpo del oriundo de Oaxaca. Brayan mejoró con el paso de los rounds y provocó sangrado en las fosas nasales de Odín a mitad de la pelea, que era muy reñida, pero los mejores golpes eran del Azteca Rivera. Luego de ocho asaltos, dos jueces tenían empatada la contienda y uno a favor de Brayan, pero estaba obligado a cerrar de buena forma y así lo hizo. Pese a los intentos de Odín por alargar su invicto y volver a casa con el título, fue Brayan el que logró las mejores combinaciones y golpes para el triunfo definitivo que lo tiene como nuevo campeón nacional Fecombox y con récord de 11-3, 9 por nocaut, mientras que Odín se quedó con registro de 13-1-2, 4 antes del límite, en su primera derrota como profesional. La pelea coestelar fue una guerra entre dos mujeres, Isis “Emperatriz” Vargas (9-5, 3 KOs) y Jaqueline “Fiera” Mucio (7-11-2), donde luego de 8 asaltos en la división de peso gallo la “Emperatriz” Vargas se quedó con la victoria por decisión mayoritaria. Los jueces vieron ganar a Isis con tarjetas de 79-73, 76-76 y 77-75, para su victoria ante una rival que peleó de inicio a fin, pero que recibió muchos golpes de la Emperatriz, quien busca una nueva oportunidad de título del mundo. En pelea a seis asaltos pactada en la división superpluma, Ramsés “Faraón” Vargas (6-1-1) venció a Víctor Valencia (4-9-1) con puntuaciones de 59-55, 58-56 y 58-56, pelea en la que el vencedor tuvo que emplearse a fondo Quienes salieron como auténticas fieras fueron los debutantes Antony Sandoval y Emanuel Gaona, que empataron tras su pelea a cuatro rounds en minimosca. Sandoval es el primer prospecto de la escuela municipal de boxeo y que es apoyado por el Imcufidene y por el presidente municipal de Neza, Adolfo Cerqueda. Otras peleas de debutantes, Ángel Juárez (1-0, 1 KO) ganó por nocaut técnico en dos rounds a Eduardo Morales (0-1), duelo donde la intervención del réferi parecio un poco precipitada, en peso superligero; mientras que Brandon Ramírez (1-0, 1 KO) se fue a la lona en el segundo asalto, pero ganó por nocaut técnico en el tercero a Jesús Ariel Pérez (0-1), en supergallo. Jake Paul: Puedo vencer a Canelo Like this: Like Loading...

