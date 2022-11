Conferencia de prensa para evento cuádruple en Japón Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El domingo se llevó a cabo una conferencia de prensa del próximo evento cuádruple con todos los participantes en Tokio, Japón. Los protagonistas fueron el campeón de las 108 libras del WBC, Kenshiro Teraji (19-1, 11 KOs) y el supercampeón de la AMB, Hiroto Kyoguchi (16-1, 11 KOs), ambos de Japón, quienes se enfrentarán para la unificación en el Saitama Super Arena el martes. . Kenshiro, de 30 años, de aspecto juvenil, dijo: "Si gano, deseo pelear contra el campeón de la OMB para unificar tres cinturones". El golpeador invicto Kyoguchi, de 28 años, dijo: "Deseo demostrar que seré física y biológicamente superior a Teraji, y me concentraré en esta pelea". El campeón defensor de peso mosca junior de la OMB, Jonathan González (26-3-1-1NC, 14 KOs), de Puerto Rico, dijo con confianza: "Es difícil vencerme y destronarme". Su retador japonés Shokichi Iwata (9-0, 6 KOs) dijo: "Se moverá bien, pero me gustaría alcanzarlo y acabar con él". Habiendo renunciado recientemente a su cinturón de peso mosca de la OMB, el invicto Junto Nakatani, un zurdo alto y contundente, se enfrentará al ex líder de peso mínimo Francisco Rodríguez, México, en su primera pelea súper mosca. Nakatani, de 24 años, dijo: "Espero mostrar un buen desempeño para volver a ser un campeón en la categoría de las 115 libras". El invicto campeón de peso ligero de Asia Pacífico de la OMB, Shuichiro Yoshino, defenderá su cinturón regional contra el alargado ex-gobernante OPBF Masayoshi Nakatani sobre doce. Yoshino dijo: "Con suerte, el vencedor de esta pelea irá a una competencia por el título mundial". Nakatani respondió a su comentario y dijo: "Demostraré una buena pelea mental y espiritualmente". Este sensacional evento presentado por Teiken Promotions se transmitirá en vivo a través de Amazon Prime Video aquí en Japón sin ninguna cobertura televisiva. ESPN+ transmite en los EE. UU. Presentan cartelera gratuita en la 60 convención anual del WBC en Acapulco Resultados desde Nezahualcóyotl, Estado de México

