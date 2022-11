Presentan cartelera gratuita en la 60 convención anual del WBC en Acapulco Una evento de boxeo internacional será protagonista el próximo 11 de noviembre en la 60 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco, México. Las promotoras No Puedes Jugar Boxeo Promotions, No Boxing No Life , Mundo Imperial, Round Zero y Borizteca Boxing organizan y presentan en la Arena GNP Seguros, la función oficial de la 60 Convención Anual, la cual será gratuita para todos los aficionados. El combate estelar de la función será entre los mexicanos la “Perita” Escobedo (10-3-1, 4 KOs) y Cabrera (12-1, 9 KOs) por el campeonato Internacional ligero del WBC. Jonathan llega con una racha de dos victorias, ante un rival que llega con ánimos de revancha, luego de perder su paso invicto en el profesionalismo en junio. En la misma noche estarán en el ring el guatemalteco Lester Martínez, el estadounidense David Alaverdian y el ruso Valerii Oganisian, quienes enfrentarán a rivales mexicanos. Lester Martínez (13-0, 11 KOs) se enfrentará a Fabián Ríos (7-5-3, 4 KOs), a ocho asaltos en supermedio. David Alaverdian (6-0, 5 KOs) ira ante Geovanny Meza (4-0-1, 4 KOs), a seis asaltos en peso mosca; mientras que el ruso Oganisian (5-0, 3 KOs) contra Mahatma García (1-1, 1 KO), en superligero a seis asaltos. También habrá actividad femenil con un combate entre las mexicanas, María “Polvorita” Salinas (25-8-5) y Esmeralda “Pelusa” Gaona (7-4-1), a seis rounds en la división de peso mosca. El noqueador Saulo “Tren” Morales (9-1, 8 KOs) y Romario Ovalle (10-4, 6 KOs) pelearán a 8 rounds en peso medio, y Juan “Pollo” Toscano (10-3, 2 KOs) enfrentará a Jesús “Chikilin” Cadena (3-4-1), a 6 asaltos en minimosca. La función tendrá un plus, pues estará presente el cantante tijuanense Javier Munguía, quien es tío del boxeador Jaime Munguía y que ha cantado el Himno Nacional Mexicano en peleas del ex campeón mundial superwelter. Conferencia de prensa para evento cuádruple en Japón Like this: Like Loading...

