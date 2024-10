Weights from Mexico Jose Angel Garcia Rodriguez 130 vs. Maximo Toala Medina 132

Noli Valenzuela Tavera 129 vs. Victor Vazquez 127

Kevin Lara Acevedo 122 vs. TBA

Francisco J. Ramos Gomez vs. 160 Gustavo Boites 161

Alejandro Ledezma Esparza 132 vs. Oscar Romo Zaragoza 132

Carolina Alvarez Sanchez 123 vs. Grecia Fernanda Gutierrez Cabrera 123

Hector AlejandroHdz. Glez. 134 vs. Edyy Guzman Aldaco ?

Maximiliano Cortina Vega 109 vs. Aldo Yaiv 114

David Gutierrez Garcia 162 vs. Alan Yael Cerda Flores 159

Diego Garcia Molina 140 vs. Christopher Yamil Flores Flores 140

Saul Joel Renteria Barreto 135 vs. Jorge Alberto Martinez 136 Venue: Arena Jalisco Guadalajara, Mexico

Saul Joel Renteria Barreto 135 vs. Jorge Alberto Martinez 136 Venue: Arena Jalisco Guadalajara, Mexico

Promoters: Ramon Arellano(Arellano Boxing)/Guzman Boxing promotions Beterbiev, Bivol Make Weight Weights from Hollywood, Florida

