Ryan Rozicki 203.1 vs. Arturs Gorlovs 222.3

Pedro Bernal 133.5 vs. Paul Ispas 134.5

John Michael Bianco 167.2 vs. Joaquin Murietta 166.4

Carolyn Redmond 153.2 vs. Silvia Barraza 152.1

Jake Daoust 159.1 vs. Beverley Gracia 156.2

Reda Benbaziz 138.4 vs. Dylan Rushton 139

Stefan Dronjak 168.5 vs. Marlon Perez 166.9

Triston Brookes 159.4 vs. Emiliano Silva 159.1

Venue: Hamilton Convention Centre, Hamilton, Ontario, Canada

Promoter: Daniel Otter (Three Lions Promotions)

Stream available on FITE