Resultados del undercard de Bivol-Ramírez El medallista de oro olímpico Galal Yafai (3-0, 2 KO) ganó una decisión dividida en diez asaltos contra Gohan Rodríguez (12-2-1, 1 KO) para retener su título internacional de peso mosca del WBC. Los puntajes fueron 96-94 y 96-95 Yafai, 96-95 Rodríguez. Originalmente, la pareja estaba programada para encontrarse en la desafortunada cartelera de Eubank Jr-Benn. En un resultado inesperado y molesto, John Lawrence Ordonio (8-4-1, 4 KOs) superó al héroe local previamente invicto Majid Al Naqbi (7-1, 4 KOs) para tomar una decisión unánime en cuatro asaltos. Las puntuaciones fueron 40-36, 40-36, 39-37. El ex campeón mundial Kal Yafai (27-1, 15 KOs) peleó por primera vez desde que perdió su cinturón de peso súper mosca de la AMB hace casi tres años, y apenas superó a Jerald Paclar (16-6-3, 9 KOs). Paclar derribó a Yafai en la primera ronda y lo metió en todo tipo de problemas. Yafai pareció inestable durante algunas rondas, pero luego hizo lo suficiente para lograr una decisión unánime de diez rounds con puntajes de 96-93, 96-93, 95-94. El prospecto de peso ligero Campbell Hatton (9-0, 3 KOs), hijo de la leyenda del boxeo británico Ricky Hatton, acabó rápidamente con Denis Bartos (9-6, 6 KOs) en solo 1:44. Bartos abajo dos veces de golpes al cuerpo. Rakhimov vence a Barrett por el título de las 130 libras de la FIB Moran vence a Castañeda y gana torneo "Last Chance" Like this: Like Loading...

