Moran vence a Castañeda y gana torneo “Last Chance” Antonio “Toño” Moran (29-5-1, 20 KOs) ganó $50,000 en efectivo y la final del innovador torneo “Last Chance” de 140 libras de ProBox TV con un nocaut técnico en el décimo asalto sobre Kendo Castañeda (19-6, 9 KOs) el viernes por la noche en el Centro de Eventos ProBox en Plant City, Florida. Morán superó a Castañeda toda la noche, derribandolo con un golpe al cuerpo en el sexto asalto y luego derribandolo dos veces en el décimo asalto para terminarlo. El tiempo era 1:28.

Última oportunidad El artista del KO de peso ligero Miguel “Explosivo” Madueno (28-1, 26 KOs) volvió a la columna de victorias con un brutal KO en el quinto asalto para destronar al campeón latino de la OMB Juan “El Olympico” Huertas (16-4, 12 KOs). El final llegó cuando el agresivo Madueno golpeó a Huertas en una rodilla y Huertas vio que el árbitro lo contaba. El tiempo era 2:15.

Madueno En un choque de superplumas invictos, Ezequiel Borrero (6-0, 2 KOs) ganó por decisión unánime en seis asaltos a Carlos Rosario (5-1, 3 KOs) por puntajes de 59-54, 60-54, 60-54.

El invicto superpluma Dominic Valle (6-0, 4 KOs) recorrió la distancia por primera vez, ganando por decisión unánime en seis asaltos a José Meza (8-8, 2 KOs). Las puntuaciones fueron 58-56, 59-55, 59-55. Haga clic aquí para comentar Resultados del undercard de Bivol-Ramírez La OMB aprueba Ioka-Franco por título de las 115 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.