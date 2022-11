Nakatani vence a “Chihuas” Rodríguez en Japón Habiendo renunciado recientemente a su cinturón de peso mosca de la OMB, el invicto Junto Nakatani (24-0, 18 KOs) tomó una decisión unánime de diez asaltos sobre el ex líder de peso mínimo Francisco Rodríguez (36-6-1, 25 KOs) en su primera pelea súper mosca. El invicto campeón de peso ligero de la OMB de Asia Pacífico, Shuichiro Yoshino (16-0, 12 KOs) retuvo su cinturón regional contra el alargado ex-gobernante de OPBF Masayoshi Nakatani (20-3, 14 KOs) por nocaut en el sexto asalto. Nakatani abajo en las rondas cinco y seis Bomba González vence a Iwata y retiene título minimosca de la OMB en Japon Presentan cartelera gratuita en la 60 convención anual del WBC en Acapulco Like this: Like Loading...

