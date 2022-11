Morrell noquea a Yerbossynuly y retiene el título de la AMB El invicto campeón de peso supermediano “regular” de la AMB, David Morrell Jr. (8-0, 7 KOs) venció mediante un explosivo nocaut en el duodécimo asalto contra el retador obligatorio previamente invicto Aidos Yerbossynuly (16-1, 11 KOs) el sábado por la noche en The Armory en Minneapolis. Minnesota. Espectacular actuación de Morrell tanto en ataque como en defensa. Destruyó progresivamente al extremadamente duro Yerbossynuly, que caminó a través del fuego y siguió luchando valientemente. Morrell finalmente derribó a Yerbossynuly en la ronda final, luego lo terminó con otra caída. El tiempo era 2:34. Morrell Jr: Estoy listo para todos Bivol vence a Zurdo Ramírez y retiene título AMB Like this: Like Loading...

