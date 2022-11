Bivol vence a Zurdo Ramírez y retiene título AMB El campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol (21-0, 11 KOs), retuvo su título con una amplia decisión unánime en doce asaltos sobre el previamente invicto Gilberto “Zurdo” Ramírez (44-1, 30 KOs) el sábado por la noche en el Etihad Arena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Después de cuatro rondas cautelosas, Bivol comenzó a hacerse cargo en la quinta ronda. Zurdo no tenía una respuesta para el continuas que hicieron girar la cabeza de Zurdo. Zurdo subió la presión tarde y Bivol se lo hizo pagar. Las puntuaciones fueron 118-110. 117-111, 117-111. Cameron supera a McCaskill por el título indiscutible de las 140 libras Like this: Like Loading...

