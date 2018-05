Photos: Tom Hogan – Hoganphotos/Golden Boy

Jorge Linares 134.6 vs. Vasyl Lomachenko 134.6

(WBA lightweight title)



Carlos Adames 149.8 vs. Alejandro Barrera 149.4

Michael Conlan 126.8 vs. Ibon Larrinaga 126.4

Teofimo Lopez 135.8 vs. Vitor Freitas 135.4

Fazliddin Gaibnazarov 140.6 vs. Jesus Silveira 141.2

Jamel Herring 132.4 vs. Juan Pablo Sanchez 133

Mikaela Mayer 131.6 vs. Baby Nansen 131

Venue: Madison Square Garden, NYC

Promoter: Top Rank

TV: ESPN