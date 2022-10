Gran cierre del boxeo en Octubre Gran semana para cerrar octubre con el regreso de Vassily Lomachencko como gran atractivo. MIÉRCOLES

ProBox TV inicia la acción de la semana desde el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico con el súper pluma Bryan Chevalier (17-1-1, 13 KOs) contra César “Corazón” Juárez (27-12, 20 KOs). JUEVES

Punching Grace tiene una transmisión PPV desde Théâtre du Casino Lac-Leamy en Gatineau, Quebec, Canadá, con el superligero Yves Ulysse Jr (21-2, 12 KOs) contra Jose Macias Enriquez (16-1-2, 7 KOs). Además, el superligero Steve Claggett (32-7-2, 22 KOs) ante Jonathan Jose Eniz (30-17-1, 13 KOs). VIERNES

ESPN+ tiene un choque de peso pesado del Atlántico en Roma, Italia, con el invicto olímpico de peso pesado Guido Vianello (9-0-1, 9KOs) contra Jay McFarlane (13-6, 5 KOs). SÁBADO

ESPN+ estará en el Teatro Hulu dentro del Madison Square Garden, Nueva York para el regreso del dos veces medallista de oro olímpico y campeón mundial de tres divisiones Vasiliy “Loma” Lomachenko (16-2, 11 KOs) contra Jamaine “The Technician” Ortiz (16-0-1, 8 KOs) en un combate de peso ligero. La coestelar de peso pluma Robeisy “El Tren” Ramírez (10-1, 6 KOs) contra José Matías Romero (26-2, 9 KOs). Al igual que Loma, Ramírez es dos veces medallista de oro olímpico. En el primero de dos programas de boxeo en DAZN, la campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor (21-0, 6 KOs) vuelve a la acción y se enfrenta a Karen Carabajal (19-0, 2 KO) del Wembley Arena de Londres. El ex campeón mundial Kiko Martínez (43-11-2, 30 KOs) se encuentra con Jordan Gill (27-1-1, 8 KOs) por la corona europea de peso pluma en la co-estelar. El segundo show de DAZN presenta un interesante enfrentamiento de peso ligero entre el ex campeón mundial Joseph “JoJo” Díaz (32-2-1, 15 KOs) y el invicto William Zepeda (26-0, 23 KOs) del Pechanga Arena en San Diego. También verá acción el popular peso welter Alexis “Lex” Rocha (20-1, 13 KOs) contra Jesús “Ricky” Pérez (24-3, 18 KOs). Showtime Sports tiene un PPV de $ 59.95 que presenta al peso crucero Jake “The Problem Child” Paul contra la leyenda de UFC Anderson “The Spider” Silva del Desert Diamond Arena (anteriormente Gila River Arena) en Phoenix. Nada realmente digno de PPV en la cartelera, así que estás comprando esto para el evento principal. JoJo Díaz espera un difícil desafío con Zepeda Ex campeón Dib recuperándose tras cirugía de emergencia Like this: Like Loading...

