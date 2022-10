JoJo Díaz espera un difícil desafío con Zepeda Por Miguel Maravilla El ex campeón mundial Joseph “JoJo” Diaz, Jr. (32-2-1, 15 KOs) de South El Monte, California, regresa al ring cuando se enfrenta al invicto peso ligero William “El Camarón” Zepeda (26-0, 23 KOs) de México, la noche de este sábado 29 de octubre en el Pechanga Arena de San Diego, California, en vivo por DAZN. “Estoy emocionado de ser cabeza de cartel, pelear contra uno de los mejores de la división, además de un campeón, y William Zepeda sacará lo mejor de mí”, dijo Joseph Diaz Jr. sobre su próxima pelea con Zepeda. “En general, es una gran pelea. Será una gran pelea porque William Zepeda la trae y yo también”. Es todo o nada para Díaz en esta pelea, ya que viene de una derrota por decisión unánime a manos del ahora campeón indiscutible de peso ligero Devin Haney en diciembre pasado. Una victoria sobre Zepeda catapultará a Díaz a otra pelea importante o una oportunidad por el título mundial. “Esta pelea representa todo en mi carrera. Vengo de una derrota contra Devin Haney, la pelea resultó como fue, siento que sigo siendo el mejor peleador y solo dependía de un solo golpe para dar golpes más limpios, pero ahora me agrega más combustible. ”, dijo Díaz. El olímpico estadounidense de 2012, Díaz comenzó su carrera invicto y sufrió su primera derrota ante Gary Russell Jr. en su primera oportunidad por un título mundial. Díaz no había terminado, recuperándose y ganando otra oportunidad por un título mundial, derrotando a Tevin Farmer en enero de 2020 para ganar el título de peso súper pluma de la FIB. Haciendo la primera defensa de su título, Díaz luchó hasta un empate contra Shavka Rahmikov en la distancia de 12 rondas y luego ganó una decisión unánime sobre Javier Fortuna en la defensa de su título. “Me encanta competir y pelear contra los mejores. Con mis derrotas siempre estoy creciendo y tomándolas como aprendizajes”, afirmó Díaz. Con la preparación en su haber concluida, Díaz junto con su padre Joseph Sr. y el respetado entrenador Ben Lira están listos para el desafío en Zepeda. “Ha sido un campamento sólido; He entrenado duro y me he mantenido concentrado. Estoy listo para esta pelea con Zepeda”, dijo Díaz sobre su preparación. Su oponente, Zepeda, un zurdo, ha captado algunas miradas en los últimos años. Hizo su debut en los Estados Unidos en noviembre de 2020 al anotar un nocaut impresionante sobre Roberto Ramírez. Zepeda siguió con una detención del prospecto previamente invicto y muy promocionado Héctor Tanajara en julio de 2021 y cerró el año con un nocaut en el cuarto asalto sobre John Vicente Moralde. Este año, Zepeda tuvo problemas en su victoria por nocaut sobre Luis Videas cuando golpeó la lona en esa pelea. En su última pelea, llegó hasta el final con el anciano veterano René Alvarado en mayo pasado. “Vi su pelea con Tanajara y Alvarado, los estilos hacen las peleas, pero realmente no tomo eso en cuenta. Es una cuestión de quién se adaptará y quién se preparará para la noche de la pelea. Me he enfrentado a varios zurdos en mi carrera, no es nada nuevo para mí. Sé que va a aplicar mucha presión. Él gana sus peleas aplicando mucha presión”, Díaz sobre Zepeda. “Estoy en otro nivel, es un peleador unidimensional. No ha peleado contra un tipo tan experimentado como un boxeador fuerte, hábil, rápido y preciso como yo. Él lo va a ver. Conectaré mis golpes duros y lanzaré tanto como él. Que gane el mejor”, agregó Díaz. Una victoria aquí obviamente vuelve a colocar a Díaz en la mezcla de peso ligero que incluye a Haney, quien ya lo derrotó, George Kambosos Jr., Teofimo Lopez, Vasyl Lomachenko y Gervonta Davis, de quien se ha especulado que subirá a 140 como resultado de la aparición de Shakur Stevenson, quien recientemente perdió sus títulos en la báscula después de no poder alcanzar el límite de peso de 130 libras. “Saldré y se lo mostraré a todos. Sigo siendo el mejor en 135. Después de una buena actuación, la gente me exigirá que luche por un título mundial nuevamente. Quiero pelear contra los mejores, quiero continuar y dar las mejores peleas para los fanáticos”, mientras Díaz promete volver a tener su nombre en la mezcla. “Esta pelea establece al ganador para una mega pelea. Esta es una pelea del tipo hundirse o nadar”, agregó Díaz. ¿Será hundirse o nadar para Díaz? Cómo Zepeda ya lo consideraba un contendiente en ascenso altamente promocionado en México, busca superar a Díaz. Ahora, el padre de 29 años comprende la importancia de sacrificarse y comprometerse, ya que el nacimiento de su hijo lo ha ayudado a mantenerse más enfocado en su carrera. Dedicado y con la disciplina adecuada, Díaz entiende su papel y busca continuar su camino para convertirse en dos veces campeón mundial. "Ahora que tengo a mi chico conmigo todo el tiempo es más motivador. Estoy haciendo esto por mi hijo. Es una bendición para mí", dijo Díaz. "Esta pelea no va a la distancia. Me aseguraré de que Zepeda sienta mis golpes, luego espero ser campeón una vez más". Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Round 12 con Mauricio Sulaimán: Se acerca la convención anual del WBC Gran cierre del boxeo en Octubre

